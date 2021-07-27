عقار الوراق المنهار.. النيابة تستدعي مهندسي الحي لسماع أقوالهم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، باستدعاء مهندسي رئاسة حي الوراق؛ للاستماع لأقوالهم في واقعة انهيار عقار بشارع القومية، والاستعلام عن صدور قرار منذ شهرين بالتنكيس.

وطلبت النيابة تقريرًا عن الحالة الصحية لزوجة مالك العقار والتي تم إنقاذها من أسفل الأنقاض.

وكشفت مصادر أمنية، الحالة الصحية للمصابة التي تم إنقاذها من أسفل عقار الوراق المنهار، قائلة إن حالتها مستقرة حتى الآن ومتواجدة في مستشفى الوراق لملاحظة الحالة وتلقى العلاج.

وقالت المصادر، إن سكان عقار الوراق المنهار غادروا جميعًا العقار المنكوب قبيل انهياره بساعات قليلة وذلك عقب شعورهم بتصدعات وميل العقار.

وشرحت المصادر، عقب خروج السكان رفض مالك العقار وزوجته مغادرته، وتم استخراج جثة مالك العقار متوفيا أسفل واجهته.

كان وقع صباح اليوم الثلاثاء حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق في شارع القومية العربية بمنطقة الوراق.