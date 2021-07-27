شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات نقابة المعلمين: وفاة مراقبة بالثانوية العامة فى حادث سير بالدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المعلمة "سهير.م"، التى توفيت صباح اليوم فى حادث سير على الطريق الدائرى، بمنطقة شبرا الخيمة، أثناء توجهها إلى لجنة سير امتحان الثانوية العامة بمدرسة حسن طاهر المشتركة بالقناطر الخيرية .

ووجه نقيب المعلمين، النقابة الفرعية واللجنة النقابية برئاسة اسماعيل دسوقى بإنهاء جميع اجراءات مستحقاتها المالية فورا ومنحها لأسرتها، وتقديم واجب العزاء وأى مساعدة تطلبها أسرة الفقيدة والوقوف بجانبهم فى مصابهم الأليم .

وأكد محمد عبد الله رئيس غرفة عمليات نقابة المعلمين لمتابعة المراقبين والملاحظين من المعلمين فى الثانوية العامة، أن الغرفة تلقت اخطارا، بوفاة المراقبة تعمل مدرسة لغة عربية بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة إثر حادث سير بالطريق الدائرى خلال توجهها الى لجنة المراقبة بالقناطر الخيرية.

وأضاف رئيس غرفة عمليات النقابة، أن نقيب المعلمين وجه على الفور بتقديم كل مساعدة لأسرة الفقيدة .