شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: توجيهات الرئيس بدعم المدارس الفنية يخدم التنمية الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، بالتوسع فى مخطط إنشاء المجمعات الصناعية فى مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، وللتكامل منظومة المجمعات الصناعية مع استراتيجية تعميق المكون المحلي، وربطها لوجستياً بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة على مستوى الجمهورية، يخدم عملية التنمية ويوفر فرص العمل، ويخلق حياة صناعية جديدة ومتكاملة، ويؤكد على أن الدولة تسير فى الطريق الصحيح رغم التحديات الداخلية والخارجية.

وقال عيش فى تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن عمال مصر يثمنون متابعة الرئيس المستمرة لخطة توطين الصناعة، والبرنامج القومى لإحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية، ويتزامن مع ذلك تطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ودعماً للتخصصات الصناعية فى القطاعات المختلفة التى تصب فى صالح خطط التنمية الشاملة فى مصر.

وأشاد بالخطوات التنفيذية التى تتم ارتباطاً بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني، والتغلب على أبرز العقبات التى تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما فيها إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية، ومراجعة آليات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية، فضلاً عن تعزيز عمليات الاستثمار الصناعى فى الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلى من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، وكذلك دعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بعمليات التصدير، إلى جانب تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها فى الاقتصاد الرسمي، وتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة.