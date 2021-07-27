شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءة برج القاهرة باللون الأزرق 30 يوليو بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بيانا اليوم تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للإتجار بالبشر المقرر 30 يوليو، حيث سيتم إضاءة برج النيل بالقاهرة باللون الأزرق مع شعار الحملة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لإظهار إلتزام مصر تجاه محاربة هذه الجريمة والوقوف إلى جانب ضحايا الإتجار بالبشر.

ويحتفل العالم بأسره في كل عام باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر في 30 يوليو كتذكير بالدور الحاسم الذي يجب أن نواصل القيام به في زيادة الوعي بهذه الجريمة وأشكالها ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

السفيرة نائلة جبر، رئيسة لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر (NCCPIM & TIP) ، ذكرت أن "الحكومة المصرية تبنت نهجًا يركز على الضحية منذ عام 2007 مع مبدأ مركزي لحماية الضحايا والشهود"، لافتة إلى "نحتفل باليوم العالمي للحماية من الخطورة بينما نواجه جائحة كوفيد-19 الذي له تأثير سلبي كبير خاصة على الفئات الأكثر ضعفاً، حيث تفخر مصر هذا العام بإنشاء نظام حماية جديد للضحايا ، حيث تؤمن الحكومة بشدة بأن تمكين الضحايا هو حجر الزاوية في الخريطة الوطنية للقضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية".

ووفقًا للتقارير الدولية، بذلت مصر جهودًا ملحوظة نحو مكافحة هذه الجريمة - على الرغم من التحديات القائمة - من خلال افتتاح ملجأ متخصص جديد لضحايا الاتجار من النساء والأطفال، وزيادة الملاحقات القضائية، وتوسيع الجهود لتدريب المسؤولين ورفع مستوى الوعي العام.

وأشاد البيان بالجهود المصرية من خلال إطلاق المجلس القومي لحقوق الإنسان خطاً ساخناً خاصاً بالاتجار ؛ كما قام المجلس القومي للمرأة ، والمجلس القومي للأمومة والطفولة (NCCM) ، وهيئة الرقابة الإدارية (ACA) بتشغيل خطوط ساخنة يمكن للجمهور الإبلاغ عن حالات الاتجار بها.