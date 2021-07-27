شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربى ومحافظة الدقهلية لتنفيذ مشروعات قومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومحافظة الدقهلية، بشأن تجديد التعاون بين الطرفين فى عدد من المجالات، حيث قد قام بتوقيع البروتوكول الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والمهندس محمد محمد صلاح الدين نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

وأشار الوزير مرسى، إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الطرفين فى العديد من المجالات حيث ستقوم الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بموجب هذا البروتوكول بتوفير العديد من الإمكانيات والخدمات التي تساعد على تنمية وتطوير محافظة الدقهلية ومنها ( إنشاء ورفع كفاءة مصانع تحويل المخلفات إلى سماد عضوى – إنتاج وتوريد الآلات المستخدمة فى رفع المخلفات وتحسين البيئة – إنشاء ورفع الكفاءة للمبانى والمنشآت ورصف الطرق- تجهيز الملاعب والمنشآت الرياضية – توريد وتركيب وإنشاء نظم إنتاج الطاقة المتجددة والنظم الموفرة للطاقة والتجهيزات والأثاث وكاميرات المراقبة – توريد وتركيب محارق النفايات الطبية الخطرة وكذلك عربات ومعدات إطفاء الحريق – إنشاء وتنفيذ شبكات وبرامج قواعد البيانات الإلكترونية ونظم الإدارة والمتابعة الآلية ) وغيرها من المجالات الأخرى والتى سيتم تنفيذها فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة مصر -2030 ، حيث أكد " وزير الدولة للإنتاج الحربى " أن هذا التعاون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع مختلف الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص، بما يعود بالنفع على المواطنين ويدفع عجلة العمل إلى الأمام، وكذا الإستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للإنتاج الحربى من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية، مؤكداً على حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

من جانبه، أعرب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن ثقته في إمكانيات شركات الإنتاج الحربي الموكل إليها تنفيذ بنود هذا البروتوكول، نظرًا لما حققته من نجاحات في تنفيذ المشروعات التي يتم إسنادها لها بالجودة المطلوبة وفي التوقيتات المحددة، بما يتوفر بها من خبرات أهلتها لتكون شركات رائدة فى المجالات كافة ، مشيرًا إلى أن المحافظة ستقوم بموجب هذا البروتوكول بتحديد المشروعات والأعمال والخدمات والتوريدات المطلوبة وإتاحة البيانات والخرائط المساحية والرسومات الهندسية إلى شركات الإنتاج الحربي للقيام بدورها في تنفيذ تلك المشروعات، وذلك في إطار قيام المحافظة بوضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة للتطوير في المحافظة، بما يساهم في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر حرص الوزارة على توجيه مختلف الإمكانيات المتاحة بالشركات التابعة لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظة الدقهلية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في استغلال الموارد المتاحة.