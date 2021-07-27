شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة: امتحان علم النفس سهل وقفلنا الإجابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية من امتحان مادة علم النفس والاجتماع، حيث أكد الطلاب سهولة الامتحان، موضحين أنهم استفادوا من الكتاب المفتوح فى الوصول إلى بعض القواعد العلمية أثناء أداء الامتحان.

وتابع الطلاب: الأسئلة اعتمدت على التفكير والفهم وأجزاء كثيرة منها مباشرة، ودرجة الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط، قائلين: قفلنا الأسئلة خاصة فى الجزئيات المتعلقة بعلم النفس، وتوجد بعض الجزئيات التى تحتاج إلى جهد فى التفكير فى علم الاجتماع وتم الإجابة عنها، موضحين أن الامتحان تضمن 50سؤالا 10% منها احتاجت لتركيز ومجهود كبير أثناء الإجابة.

وأوضح الطلاب أن وقت الامتحان مناسب للزمن المخصص للإجابة، كما أن الأسئلة جاءت خالية من التعقيدات وإجاباتها غير متشابهة، كما أن الامتحان جاء من المنهج الدراسي وانتهوا من الإجابة عن الأسئلة في نصف الوقت المخصص لأداء الامتحان واستطاعوا المراجعة على الأسئلة فى باق المدة الزمنية المتبقية من زمن الإجابة.

وأدى قرابة 255 ألف طالب وطالبة امتحان علم النفس والاجتماع من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهراً، واستقبلت لجان امتحانات الثانوية العامة قبل قليل، طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا حيث تم تسليم الطلاب أكياس جيل مطهر وايضا قياس حرارة الطلاب باستخدام كواشف حرارية، إضافة إلى التباعد بين الطلاب، كما حرصت اللجان على إجراء تفتيش دقيق للطلاب باستخدام العصا الإلكترونية لمنع دخول أى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية، كما سمحت المدارس للطلاب بدخول اللجان بأجهزة التابلت والكتاب المدرسى.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة قبل إجازة عيد الأضحى امتحان مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والجبر والهندسة الفراغية، والجغرافيا والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدى الطلاب بداية من السبت 24 يوليو الجارى امتحان مواد الفيزياء والتاريخ وعلم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الأولى والاحياء والاستاتيكا والجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل والديناميكا لشعبة علمى رياضة.































































