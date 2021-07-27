شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تدريب أئمة المساجد على المهارات الإعلامية بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت اليوم، الثلاثاء، الدورة التدريبية، لأئمة وزارة الأوقاف فى المهارات الإعلامية التى ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأشاد الدكتور محمود الفخرانى مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب بمدى التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس لتدريب وإعداد الأئمة إعدادًا جيد لمعرفة مستجدات العصر والعلوم التى تفيده فى تحقيق رسالته، وكذلك تزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع وسائل الإعلام وتقديم الخطاب الدينى بصورة تلائم مستحدثات العصر والتواصل الفعال مع المجتمع.

فيما أكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب على قيمة وقامة الامام التى نعتز بها فى مجتمعنا نتعلم منهم الكثير، مشيرا إلى أن هذه الدورات تهدف الى فك الاشتباك بين المفاهيم الكلاسيكية والتصورات الحديثة، وكيفية إبراز آيات الخالق للآخرين بمختلف فئاتهم وثقافتهم مما يستلزم مهارات معينة للتواصل مع المجتمع، بهدف الالمام بلغة العصر التى تتطور بصورة سريعة جدا وكيفية ادارة الحوار مع الآخر بشكل ثقافى واجتماعي.

وأشارت الدكتورة رشا الديدى وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن الكلية قامت بعقد دورات فى اللغة عربية، ارشاد نفسى واجتماعي، مشيدة بدقة اختيار الائمة ودورهم فى المجتمع.

وأوضحت الدكتورة هبة شاهين رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب أن الدورة التدريبية تتضمن موضوعات تساعد الأئمة بما لديهم من علم فى تنمية مهارات فنون الالقاء والتأثير فى الجمهور، التواصل اللفظى والغير لفظي، الإدارة الإعلامية للأزمات الى جانب تأثير الإعلام التقليدى والحديث .