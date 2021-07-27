شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين أكثر من مليون و574 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 26 يونيو بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين مليون و574 ألفا و333 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم "855 ألفا و819 رأس أبقار، و455 ألفا و433 رأس جاموس، 215 ألفا و281 رأس أغنام، و47 ألفا 800 رأس ماعز" حتى 25 يوليو 2021.

زأضاف التقرير أنه تم تحصين مليون و488 ألفا و752 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم "781 ألفا و96 رأس أبقار، و448 ألفا و549 رأس جاموس، 209 آلاف و361 رأس أغنام، و47 ألفا و800 رأس ماعز، 1946 رأس جمال" حتى 25 يوليو 2021 ايضاً.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.