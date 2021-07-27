شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير اليوم 67 رحلة دولية تقل 6703 ركاب إلى وجهات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران، الناقل الوطنى المصرى، اليوم الثلاثاء، 67 رحلة دولية إلى عدة وجهات تنقل على متنها ما يقرب من 6703 ركاب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وصرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تنظم اليوم، 67 رحلة جوية بمعدل 49 رحلة دولية إلى كل من دبي، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، دوالا، لارناكا، أثينا، دوسلدورف، لندن، فيينا، ميونيخ، بودابيست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، عمَان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، نيويورك، باريس، روما، إسطنيول، جنيف، امستردام، فرانكفورت، موسكو، برلين، أبوظبي، و13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و 5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 6703 راكبا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.