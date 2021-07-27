24 أكتوبر.. استكمال محاكمة 8 متهمين في "خلية داعش حلوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 5 إرهاب جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" لجلسة 24 أكتوبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة وسكرتارية أحمد مصطفى.

وتضم القضية 8 متهمين بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين، مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن، والذي أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي وقيام المتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية.

ووجهت النيابة للمتهم الخامس عبد الرحمن سيد تُهم حيازة سلاح ناري، وفيما ضبط بحوزة المتهم السابع بأمر الإحالة ذخيرة.