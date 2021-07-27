"سجدة شُكر".. رد فعل سما المصري عقب تغريمها 100 ألف جنيه مع الإيقاف بقضية مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشف أشرف ناجي، محامي سما المصري ردة فعل موكلته عقب حُكم محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريمها 100 ألف جنيه مع الإيقاف في قضيتي سبّ وقذف مرتضى منصور.

وقال "ناجي" في تصريحات لمصراوي، إن موكلته "سجدت سجدة شكر.. وعلا صوتها بحمد الله".

وأشار إلى أنه جرى التصالح مع رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور في عدد من القضايا التي أقامها ضد موكلته.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري، بحسب محاميها أشرف ناجي.

وسبق أن رفضت المحكمة الاقتصادية، استشكال سما المصري على الحكم الصادر بحبسها عاما وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بخدش الحياء العام والفسق والفجور، كما تقضي سما المصري حكمًا بالحبس في قضية تحريض على الدعارة وسب وقذف ريهام سعيد.