جبالي تعليقًا على عقوبة عبدالعليم داود: أفسح المجال للمعارضة.. وبكري: نشتكي العدالة البطيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مطالب من النائب مصطفى بكري، بسرعة بت لجنة القيم في نتائج التحقيقات التي تجريها مع النواب المحالين إليها؛ لسرعة تحقيق العدالة، على حد قوله.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب تقرير لجنة القيم بشأن نتائج التحقيقات مع النائب محمد عبد العليم دواد، بشأن خروجه عن قواعد الحديث داخل القاعة.

وقال المستشار حنفي جبالي، قبيل التصويت على قرار لجنة القيم، إنه حريص كل الحرص على إفساح المجال للجميع؛ للتعبير عن رأيهم؛ المعارضة قبل الأغلبية، لافتًا إلى أنه يلتزم بنصوص اللائحة، مضيفًا: أدعو الجميع للحفاظ على الانضباط وحسن سير العمل في المجلس؛ حتى نؤدي الأمانة التي حمَّلنا إياها الشعب المصري.

وقال النائب مصطفى بكري: اختلفت مع النائب عبد العليم داود في البرلمانات السابقة، وأختلف معه عما بدر منه؛ ولكن في الوقت ذاته أرى أن لجنة القيم تأخرت للغاية في إصدار قرارها؛ خصوصًا أن التحقيق مع النائب بدأ في شهر يناير.

وتابع بكري: "من الممكن أن يتعرض أي نائب إلى نفس الموقف، ونحن نشتكي العدالة البطيئة.. هذا المجلس على قمته رجل دستور وقانون نتمنى أن لجنة القيم عندما تستمع إلى أقوال أي نائب، تحسم الأمر سريعًا".

وعقب النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، على حديث النائب مصطفى بكري، مؤكدًا أن لجنة القيم قامت بدورها، والتأخير يعود إلى أنه كانت هناك اتجاهات لتوقيع عقوبة مشددة.

وأضاف ناصر: "التأخير في حسم القرار لأننا كنا نسعى لعدم تطبيق عقوبة مشددة، وسعينا جاهدين لتحقيق ذلك".

وقال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، إن اللجنة ليست ملتزمة بمدة محددة لصدور قراراها، وتم مناقشة الأمر داخل اللجنة وعرضناه على لجنة القيم، وعلى الفور اتخذت قرارها بالموافقة على رأي اللجنة الفرعية.