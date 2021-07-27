نتيجة امتحان الدبلومات الفنية.. خطاب مهم من التعليم للمديريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما إلى مديريات التربية والتعليم بشأن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية(صناعي - زراعي - تجاري - فندقي).

وطالبت الوزارة، المديريات التعليمية بإرسال مندوب من مديرياتهم إلى لجان النظام والمراقبة، لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية بكافة التخصصات، وذلك غدا الأربعاء.

وشددت الوزارة على المديريات بعدم فتح النتيجة أو إرسالها إلى الإدارات التعليمية بالمدارس إلا بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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بالرابط.. مصدر بـ"التعليم": إعلان نتيجة الدبلومات الفنية خلال ساعات