وزير القوى العاملة: نأمل التأمين علي مليون عامل غير منتظم بنهاية 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شارك محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، بحضور الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، فضلا عن عمداء الكليات، وعدد من وكلاء الكليات.

وبحسب بيان اليوم، قدم الوزير، التهنئة لأعضاء مجلس إدارة جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور شعلان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة يوليو المجيدة.

واستعرض سعفان، ما قامت به وزارة القوى العاملة بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن الاهتمام بهذه الفئة ليس وليد اللحظة، ولكن جاء منذ تولي الوزارة وسعينا لإيجاد منظومة متكاملة لتوفير الرعاية اللازمة لهذه الفئة، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس السيسي لصرف منحة 500 جنيه لكل عامل على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه.

وأعرب الوزير، عن أمله في الوصول إلى التأمين على نسبة 10% من العمالة غير المنتظمة بنهاية 2021، أي ما يقرب من مليون عامل.​