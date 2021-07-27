الصحة العالمية: التبغ أشبه بالوباء.. والشركات تخوض حربا ناعمة لاستهداف الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن المنظمة ترى التبغ أشبه بالوباء لأنه يهدد صحة المواطنين بشكل كبير ، وبالتالي يجب التصدي له بكل السبل المتاحة لإنقاذ حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر صحفي، بمناسبة إطلاق تقرير رصد مشاهد التدخين في الدراما المصرية خلال شهر رمضان ٢٠٢١، بحضور ممثلي المنظمة والنقاد وصناع الدراما وأساتذة الأمراض الصدرية والصحة العامة وخبراء الإعلام.

وأضافت القصير ، أن المنظمة تعتبر مصر من الدول الرائدة في الاستثمار في صحة الإنسان، من خلال المبادرات الصحية المتعددة التي تطلقها الدولة مثل مبادرة 100 مليون صحة، مشيرة إلى أن المنظمة تأمل أن تتضمن تلك المبادرة جهودا لمكافحة التدخين والحد من انتشاره.

وأوضحت أن الحكومة المصرية أصدرت خلال جائحة كورونا قراراً بمنع تداول الشيشة، ونأمل استمرار قرار الحكومة في هذا الشأن، وذلك لتعزيز الصحة العامة والمساهمة في مكافحة التدخين، معربة عن قلقها من عودة انتشار الشيشة في مصر بشكل كبير خاصة بين الفتيات.

ونوهت ممثل منظمة الصحة العالمية، بارتفاع وتيرة التسويق للسجائر الإليكترونية والتبغ المسخن مؤخرا، مشيرة إلى أن هذا النوع من المنتجات موجه بالاساس للشباب والأطفال وهذا مؤشر خطير لأن الأطفال عماد المستقبل ويهدد صحتهم بشكل كبير.

وقالت إن شركات التبغ تستعين بأفضل وسائل التواصل الجماهيري للوصول إلى الشباب والنساء، وتخوض ما يشبه "حربا ناعمة" بهدف وصول التبغ إلى تلك الفئات، وبالتالي يجب على الحكومات تفعيل قوانين مكافحة التبغ وفقا لمنظور جديد والإبداع في مكافحة التدخين لمجابهة ما تقوم به تلك الشركات .