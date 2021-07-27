البرلمان يوافق على توجيه "اللوم" للنائب عبد العليم داوود في واقعة "حزب الكراتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، على تقرير لجنة القيم والذي وجه عقوبة اللوم إلى النائب عبد العليم داوود، عن حزب الوفد، في واقعة الإساءة إلى حزب مستقبل وطن.

وكان النائب عبد العليم داوود، قد وصف حزب مستقبل وطن بـ" حزب الكراتين"، وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخراج النائب محمد عبد العليم داوود من القاعة؛ بعدما تسبب في أزمة خلال الجلسة البرلمانية، بقوله: "اللي على راسه بطحة يرد عليا".

وقرر رئيس المجلس إحالة النائب لهيئة مكتب المجلس، موجها كلامه للنائب: "عند مثولك أمام هيئة مكتب المجلس قل ما تشاء"، وحذر حنفي جبالي، من الاحتجاج بصوت عال، قائلا: "أرفض المساس بكرامة أي نائب، مؤكدا أنه سيطبق اللائحة الداخلية على الجميع.

وشهدت الجلسة اعتراض شديد من الأغلبية مما تسبب في حالة عدم الانضباط في الجلسة العامة في مواجهة النائب، حيث قال: "الذين أفسدوا الحياة السياسية، في إشارة منه إلى حزب مستقبل وطن"، وقرر حنفي جبالي حذف الكلمة من المضبطة، والتي تسببت في حالة غضب بين أعضاء المجلس.

وفي 31 يناير الماضي، شهدت لجنة القيم بمجلس النواب، التحقيق مع النائب محمد عبدالعليم داوود، متهما بالإساءة إلى حزب مستقبل وطن، وبعض النواب، وذلك بعد قرار رئيس المجلس بإحالته للجنة القيم في 22 من الشهر نفسه.

وعقدت اللجنة اجتماعا مغلقا تم خلاله الاطلاع على تقرير هيئة مكتب مجلس النواب ومضابط الجلسة التي وقعت بها الأحداث، وبناء عليه قررت اللجنة في اجتماعها تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، ولجنة القيم وضمت نائبين من أعضاء اللجنة، كما تولى النائب أحمد الشرقاوي، الدفاع عنه، حيث تتيح اللائحة للنائب المحال للقيم أن يختار نائبا للدفاع عنه.​