محافظ الجيزة: اجتماعات دورية لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية في إطار مبادرة "حياة كريمة".

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بالمتابعة المستمرة لمبادرة تطوير الريف المصري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق تنمية مستدامة.

وأكد المحافظ، أن مبادرة حياة كريمة تحظى بمتابعة واهتمام كبير من قبل رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية، حيث ستساهم في إحداث تغيير شامل في كافة القطاعات الخدمية والتنموية بالريف المصري ومنها مواطني مركزي الصف وأطفيح.

وأكد راشد، أنه سيتم عقد لقاء دوري دوري لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة " بالإضافة إلى متابعة ورصد الأعمال على أرض الواقع من جانبه ونواب المحافظ.

ووجه المحافظ، مديرو المديريات الخدمية والجهات المشاركة بضرورة توحيد أسلوب عرض المشروعات وإعداد تقرير أسبوعي لما يتم على أرض الواقع والالتزام بالجدول الزمني المحدد في تنفيذ كافة المشروعات.

كما ناقش محافظ الجيزة، الموقف النهائي لتسليم الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات ضمن أعمال المبادرة للتأكد من إتمام كافة عمليات التسليم لقطع الأراضي دون وجود أي معوقات.

واستمع المحافظ، إلى معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية المدرجة بمبادرة حياة كريمة والتي تشمل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز وكذا موقف المنشآت التعليمية والصحية ومراكز الشباب، موجها بضرورة تنفيذ الجدول الزمني للمشروعات الجاري بمنتهى الدقة مع عدم السماح بأى تأخير لما لتلك المشروعات من أهمية حيوية.

ووجه المحافظ، بمراعاًة عامل الاستدامة بحيث تكون الشبكات البنية التحتية ذات رؤية مستقبلية لتستوعب الزيادة السكانية وأى توسعات فيما بعد دون الحاجة للقيام بأعمال حفر وقطع للطرق وطبقه الرصف والتى من المقرر تنفيذها عقب إنهاء أعمال الشبكات.

يأتي هذا في إطار متابعة محافظ الجيزة المستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير وتنمية 42 قرية ريفية، والوقوف على أهم الأولويات التي سيتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية والتي تمس حياة المواطنين لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.

الاجتماع الذي ترأسه المحافظ حضره إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام وممثل القوات المسلحة قائد مشروع "حياة كريمة" بمراكز الصف وأطفيح ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي الصف وأطفيح وممثلي الأبنية التعليمية والشباب والرياضة والغاز الطبيعي والاتصالات والصحة والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.