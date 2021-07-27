وزير التنمية المحلية يبحث مع علي جمعة دعم القرى الأكثر احتياجاً ضمن "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء تم استعراض آخر مستجدات المشروعات الجارية والتى تقوم بها مؤسسة "مصر الخير" في مختلف محافظات الجمهورية

والتنسيق مع المؤسسة على إدارة بعض المشروعات بالمحافظات ، كما تم بحث زيادة التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة مصر الخير خلال الفترة المقبلة خاصة في إطار المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه أشاد اللواء محمود شعراوي، بالجهود التي تقوم بها مؤسسة مصر الخير ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجتمع المصري لدعم جهود الدولة في عدد من المشروعات التي تهم المواطنين بما يساهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها "مصر الخير" لإحداث نقلة نوعية في الريف المصري تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ومساعدة الدولة في حل كافة المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين في المحافظات.

وأوضح شعراوي، أن المؤسسة تتعاون مع الوزارة أيضاً لترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الأسر الأكثر احتياجاً فيما يخص تنفيذ برنامج توصيل الوصلات المنزلية للصرف الصحي وإدخال مياه الشرب لغير القادرين، بالإضافة إلى تطوير عدد من القرى بمحافظات الصعيد لتصبح قرى نموذجية متكاملة الخدمات بعد الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب وإقامة مشروعات إنتاجية متناهية الصغر لأهالي القرية لتوفير دخل ثابت لهم وفرص عمل مستدامة.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، بالدور الهام والحيوي الذي قامت به مؤسسة مصر الخير في دعم أبناء المحافظات وتقديم المساعدات العينية والمادية في القرى الأكثر احتياجاً بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وهو ما شهد نجاحاً خلال عيد الأضحى المبارك وتوزيع لحوم صك الأضحية على آلاف الأسر.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن "مصر الخير" مؤسسة رائدة في المجتمع المصري وحجم أعمالها تضاعف خلال السنوات الماضية ويستفيد من مشروعاتها عدد كبير من الأسر بالمحافظات في مختلف المشروعات التي تقوم بها على أرض المحافظات.

ومن جانبه قدم الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير الشكر للواء محمود شعراوي على الدعم الذي تقدمه الوزارة فيما يخص العديد من المشروعات التي تقوم بها المؤسسة على أرض المحافظات.

وقال الدكتور علي جمعة،إن مصر الخير تهتم بعدد من الملفات التي تهم الأسر المصرية من التعليم وتوفير السكن الكريم والصحة والبحث العلمي وغيرها تنفيذاً لشعار المؤسسة "تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية.

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير أن المؤسسة شاركت في مرحلة الانطلاق لمبادرة حياة كريمة بالعمل على تطوير 37 قرية بمحافظات: المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا من إجمالي 174 قرية مستهدفة خلال المرحلة الأولى من المبادرة.

وأشار الدكتور علي جمعة إلى المساهمة المستمرة من مصر الخير لدعم الفئات الأكثر استحقاقاً بقرى "حياة كريمة" من خلال الحملات الموسمية من كراتين المواد الغذائية وتوزيع اللحوم.

جدير بالذكر أن مؤسسة مصر الخير خلال المرحلة الأولى لمبادة حياة كريمة قامت بتطوير ورفع كفاءة 1782 منزلا، ونفذت 40 قافلة طبية (شاملة ورمد) كما قدمت خدمات طبية متنوعة (2820 نظارة طبية و934 عملية عيون و433 عملية جراحية و168 جهاز تعويضي)، كما نفذت مصر الخير أيضاً 14 قافلة بيطرية قدمت 11800 خدمة للإنتاج الحيواني، وتم توصيل مياه لـ 322 منزلا.

ذلك بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة مدرسة النهايا الابتدائية بمحافظة أسيوط، وأيضاً ساهمت المؤسسة في التطوير الشامل لقرية الدهسة بقنا من خلال تطوير 5 مدارس ووحدة صحية ومد شبكات مياه بالقرية.