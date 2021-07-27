لاطلاعهم على إعداد الطلاب.. أكاديمية الشرطة تستقبل برلمان(الطلائع والشباب)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة يوماً كاملاً بنظام التعايش، استقبلت خلاله برنامج برلمان (الطلائع والشباب) الذي تنظمة وزارة الشباب والرياضة، يضم 146 شاب وفتاة يمثلون 9 محافظات (القاهرة – الجيزة –الإسماعيلية – الشرقية – السويس – الفيوم – بني سويف – المنوفية – الغربية)؛ لاطلاعهم على الدور الذي تقوم به أكاديمية الشرطة في إعداد طلابها، وذلك في إطار تأكيد أواصر الود والتلاحم ومد جسور التعاون والترابط بين شباب وفتيات برنامج (الطلائع الشباب) ونظرائهم من طلاب كلية الشرطة.

رحب اللواء دكتور/مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، بهم ونقل لهم تحيات محمود توفيق، وزير الداخلية - الذي أولى فعاليات هذه الزيارة جُل إهتمامه ورعايته لما لها من مردودات إيجابية، تمثل أبرزها في توطيد جسور الثقة والتعاون مع شباب المستقبل، على أساس من المشاركة والمسئولية تجاه الوطن، فضلاً عن التعريف بدور الأكاديمية فى إعداد ضابط شرطة عصري مسلح بالعلم والمعرفة، قادر على التفاعل مع تحديات المرحلة الراهنة.

أكد رئيس أكاديمية الشرطة، على أن الأكاديمية يسعدها استقبال أعضاء برنامج برلمان (الطلائع والشباب) الذي تنظمة وزارة الشباب والرياضة بهدف تأهيلهم وإعدادهم للمساهمة في بناء وتنمية مجتمعهم، كما استعرض أهم البرامج التعليمية والتدريبية التي يتلقاها طلاب كلية الشرطة وبخاصةً في مجال دعم القيم الإنسانية وحماية حقوق الإنسان وصون كرامته.

ومن جانبها أعربت مدير عام إدارة برلمان الطلائع والشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة عن شكرها البالغ لوزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة على تنظيم هذه الفاعلية المثمرة والبناءة، مؤكدةً تقديرها العميق وإشادتها البالغة بالجهود المبذولة في إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصري وعلى قوة التدريبات وتطورها، كما أكدت حرصها على تكرار تلك الزيارة التي تساهم في تنمية وصقل الخبرات وتعزيز التعاون بين طلاب كلية الشرطة وشباب المستقبل.

وقد تضمنت فعاليات الزيارة مشاهدة فيلم تسجيلي عن أنشطة كلية الشرطة أعقبها جولة تفقدية داخل الكلية شاهدوا خلالها ما تملكه الكلية من إمكانيات (لوجستية وتعليمية وتدريبية) فضلاً عن مشاهدة عروض للطلبة والطالبات وفي نهاية الزيارة تم إلتقاط الصور التذكارية وتوزيع هدايا تذكارية على الطلائع والشباب ومشرفي المحافظات المشاركين بالزيارة، وقد أعربوا عن خالص شكرهم لوزارة الداخلية المصرية مُمثلة في أكاديمية الشرطة على حفاوة الاستقبال، مؤكدين تقديرهم العميق وإشادتهم البالغة للجهود المبذولة في إعداد وتأهيل طلاب كلية الشرطة وقوة التدريبات وتطورها.