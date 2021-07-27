انهيار "عقار الوراق".. النيابة تُشكل لجنة هندسية وتستدعي السكان لسماع أقوالهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في واقعة انهيار عقار من 5 طوابق بالوراق، واستدعت عدد من سكان العقار لسماع أقوالهم

وانهار عقار مكون من 5 طوابق بالإضافة إلى "رضوض بارزة" تشكل طابقا سادسا في منطقة كفر السلمانية بوراق العرب إثر تصدع جدرانه، ما أسفر عن وفاة زوجين تحت الأنقاض.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص آثار العقار المنهار وبيان أسباب الانهيار، وكذلك فحص العقارات المجاورة لبيان مدى تأثرها بالانهيار من عدمه.

كما استعلمت النيابة من حي الوراق عن ملف العقار المنهار وطلبت بيان صدور قرار إزالة أو تنكيس للعقار من عدمه.

وحتى الآن، يواصل رجال الإنقاذ البري التابعين لإدارة الحماية المدنية بالجيزة عملهم لرفع الركاب وانتشال جثة زوجة المتوفى الذي انتشلت جثته صباح اليوم الثلاثاء.

ومن جانبها، أمرت النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة لبيان ثمة إهمال من عدمه في الواقعة.