تباطؤ حركة المرور أعلى دائري الوراق إثر اصطدام سيارة نقل بميكروباص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد الطريق الدائري أعلى منطقة الوراق تباطؤ في حركة المرور بسبب حادث تصادم سيارتين، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى دائري الخلافية.

وتبين بالفحص المبدئي اصطدام سيارة نقل "ثلاجة" بأخرى ميكروباص، ما أسفر عن تهشم الجزء الأمامي للأولى والزجاج الخلفي للثانية.

كما أسفر الحادث عن وقوع إصابات طفيفة لعدد من ركاب الميكروباص، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى للعلاج.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش إغاثة لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.