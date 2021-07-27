القوى العاملة: تعيين 2211 شابا وتوفير 215 فرصة عمل بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية 2211 شابا، من بينهم 21 من أصحاب القدرات من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من بين 5864 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن توفير 215 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

وقال الوزير، إنه تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها صرف 17 منحة مولود، و5 منح زواج، و 6 منح وفاة، بإجمالي 61 ألف جنيه لـ 28 عاملا من المسجلين بالمديرية والذين بلغ عددهم 20320 عاملا.

وأوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية خلال شهر يونيو الماضي، أشار إلى أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 631 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 682 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 10 شهادات قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 9 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، وتجديد ترخيص عمل لأجنبي.

كما قامت المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 683 منشأة دوريا، وعمل 51 حملة تفتيش شامل، وأسفر ذلك عن تحرير 276 محضرا، كما تم التفتيش على 83 منشأة يعمل بها 94 طفلا وتم إنذار 22 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها، وتحرير 2 محضر للمنشآت المخالفة، وإجراء التفتيش على 260 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 146 محضرًا للمنشآت المخالفة.

وفي مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 215 شكوى، تم تسوية 42 منها ودياً، وإحالة 41 للقضاء، وحفظ 44 شكوى، وما زالت هناك 88 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني جاري تنفيذ دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة بقرية المريج - شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة لـ 11 متدربة ، ومهنة كهرباء التوصيلات لـ 10 متدربين.

وأشارت إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 440 منشأة، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة.