بدء امتحان علم النفس لطلاب الثانوية العامة " أدبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: ​

بدأ منذ قليل امتحان علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، حيث يؤدي اليوم (الثلاثاء) طلاب الثانوية العامة الشعبة (الأدبية) امتحان علم النفس والاجتماع بإجمالي عدد 255 ألفا و353 طالبا.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 10 يوليو الجاري، ويبدأ الامتحان في الـ10 صباحا حتى الـ1 ظهرا، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيا "بابل شيت" بنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم، وجميع الأسئلة "اختيار من متعدد"، كما تعقد الامتحانات في لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس.

وتتيح الوزارة لطلاب الثانوية العامة إدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم فيها بخط يدهم، ويقتصر المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التصحيح إلكترونيا، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير للثانوية العامة، والذي ينتهي 2 أغسطس المقبل.

كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (للمكفوفين) امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى) بإجمالي 225 طالبا وطالبة، ويؤدي طلاب مدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بإجمالي 1179 طالبا وطالبة.