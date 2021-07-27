التمويل العقاري| كيف يستفيد متوسط الدخل من مبادرة الـ3%؟ المشروعات والأسعار والأقساط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%، بعد أن أعلن البنك المركزي 13 يوليو الجاري عن إطلاقها رسميًا، وتنطبق المبادرة على متوسطي الدخل حيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة، وقيمة الوحدة تصل لمليون و400 ألف جنيه.

وبدأ البنوك المشاركة في المبادرة العمل رسميا بداية من الأسبوع الجاري، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، حيث يتم البدء الفعلي في تطبيق المبادرة الجديدة للتمويل العقاري بمدة سداد تصل لـ30 سنة.

ويمكن لمتوسطى الدخل الاستفادة من المبادرة الجديدة، من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان، أو مشروعات القطاع الخاص سواء من شركات أو مستثمرين أو أفراد، على النحو التالي:

ويسدد متوسطى الدخل جدية حجز 15% إذا كانت الوحدة بمليون و100 ألف أو أقل، لكن لو ارتفعت عن ذلك يسدد 20% مقدم حجز، علما بأن الحد الأقصى للشقة هو مليون و400 ألف.

أولا.. مشروعات الإسكان:

تطرح وزارة الإسكان عدد من المشروعات المختلفة لفئة متوسطى الدخل، والبداية ستكون بمشروع الإسكان المتوسط ضمن مبادرة سكن لكل المصريينن، بأسعار تبدأ من 470 ألف حتى 550 ألف جنيه.

ويصل متوسط جدية الحجز في هذا المشروع لـ50 ألف جنيه، بينما يكون القسط الشهري 1500 جنيها لوحدة ثمنها 500 ألف، مع الوضع في الاعتبار أن القسط يحدد وفقا لمعدل الدخل وسن المتقدم ومدة التمويل.

وتم طرح المرحلة الأولى من هذا المشروع في نوفمبر وديسمبر الماضيين، بواقع 25 ألف وحدة بمساحات 100 و110 و120 مترا في أكثر من 11 مدينة.

كما تطرح هيئة المجتمعات العمرانية شقق سكن مصر للإسكان المتوسط ودار مصر وجنه بأسعار تبدأ من 360 إلى 500 ألف بمدن الصعيد، وترتفع بمدن القاهرة الكبرى لتبدا من 700 حتى مليون لوحدات سكن مصر، وتتجاوز المليون حتى مليون و400 ألف لشقق جنة.

وتعتمد طروحات وزارة الإسكان على نظام سداد ميسر حيث يتم دفع جدية حجز ثم أقساط ربع سنوية ثم دفعة استلام، وبهذا يكون الحاجز سدد 15% إلى 30% من ثمن الوحدة قبل الاستلام ويتبقى 70% من ثمن الوحدة يتم سدادهم بنظام التمويل العقاري بفائدة 3%.

وإذا كان المبلغ المتبقى مليون جنيه يكون القسط الشهر 4,278 جنيها على 30 سنة، أو 5,667 جنيه على 20 سنة، وإذا كان 700 ألف هو مبلغ التمويل يكون القسط الشهري 2,994 جنيها.

ويمكن معرفه الأوراق المطلوبة من هنا

ثانيا.. الحجز خارج مشروعات الإسكان:

تتيح مبادة التمويل العقاري الحصول على شقة بفائدة 3% خارج المشروعات التى تتيحها وزارة الإسكان، هذه الوحدات يمكن أن تكون في المدن الجديدة أو القائمة ومن شركة أو مستثمر أو شخص.

- تعتبر أولى الخطوات في هذه المرحلة البحث على وحدة سكنية متطابقة مع شروط مبادرة التمويل العقاري

- لابد من التأكد من عدة أمور، أهمها أن يكون العقار مسجلا في الشهر العقاري أو الوحدة قابلة للتسجيل، كما يكون حاصلا على رخص البناء.

- تكون الوحدة كاملة التشطيب والمرافق، وجاهزة للمعيشة ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو قانونية.

- بعد التأكد من الوحدة وموافقتها الشروط، يتم الذهاب لجهة التمويل ويمكن أن يكون بنكا أو شركة تمويل عقاري.

- الخطوة التالية متمثلة في دراسة البنك ملف المتقدم ويتأكد من أن الوحدة متوافقة مع شروط المبادرة، كما يتم معاينة الوحدة للتأكد من ذلك.

- ثم يخطر المالك البنك بثمن الوحدة السكنية، وسداد جدية الحجز والتي تبلغ 15% إلى 20%، ويتم سدادها للمالك مباشرة أو للبنك، حسب إذا كان المالك شركة أو شخصا فرديا.

- وبعد سداد الـ20%، يسدد البنك باقي ثمن الوحدة للمالك الأول، على أن يتحمل المالك الثاني المتقدم على قرض التمويل العقاري الـ80% يضاف لها حجم الفائدة 3%، كما تصل مدة السداد لـ30 سنة، وفقا لسن ومرتب المتقدم.

ويمكن معرفة أقساط بعض نماذج الشقق فيما يلي:

في حالة لو المتبقى من ثمن الوحدة 500 ألف جنيه هم محل التمويل العقاري يكون القسط 2,139 جنيه شهريا، لمدة 30 سنة، اما إذا كان مبلغ التمويل 400 ألف يكون القسط الشهري 1,711 جنيه.

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