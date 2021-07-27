القوي العاملة: تعيين 2211 شابا منهم 21 من ذوي القدرات بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(أ ش أ):

قال وزير القوي العاملة محمد سعفان إن مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية قامت بتعيين 2211 شابا، من بينهم 21 من أصحاب القدرات من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل ، وذلك من بين 5864 من راغبd العمل المسجلين بهذه المكاتب ، فضلاً عن توفير 215 فرصة عمل للشباب من الجنسين .

وأضاف الوزير - في بيان اليوم الثلاثاء - أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها صرف 17 منحة مولود، و5 منح زواج، و 6 منح وفاة، بإجمالي 61 ألف جنيه لـ 28 عاملا من المسجلين بالمديرية، والذين بلغ عددهم 20320 عاملا.

من جهته، أوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية بالقليوبية - في تقريرها للوزير بشأن إنجازات المديرية خلال شهر يونيو الماضي - أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 631 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 682 ترخيصا بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق 10 شهادات قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 9 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن، وتجديد ترخيص عمل لأجنبي.

وأشارت إلى أن المديرية قامت - كذلك - بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 683 منشأة دوريا، وعمل 51 حملة تفتيش شامل، وأسفر ذلك عن تحرير 276 محضرا، كما جرى التفتيش على 83 منشأة يعمل بها 94 طفلا وتم إنذار 22 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها، وتحرير محضرين للمنشآت المخالفة، وإجراء التفتيش على 260 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 146 محضرًا للمنشآت المخالفة.

وفي مجال علاقات العمل، أفادت بأن الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل بلغت 215 شكوى، جرت تسوية 42 منها ودياً، وإحالة 41 للقضاء، وحفظ 44 شكوى، ومازالت هناك 88 شكوى تحت البحث والدراسة.

ونوهت مدير المديرية بأنه في مجال التدريب المهني جاري تنفيذ دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة بقرية المريج - شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة لـ 11 متدربة ، ومهنة كهرباء التوصيلات لـ 10 متدربين.

ولفتت مدير المديرية إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 440 منشأة ، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة.