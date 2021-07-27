سهرة حمراء لم تكتمل.. حل لغز العثور على أشلاء فتاة مفصولة الرأس داخل حقيبة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في كشف غموض واقعة العثور على أشلاء فتاة مفصولة الرأس داخل حقيبة سفر بنطاق مدينة ٦ أكتوبر.

تلقى اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة داخل حقيبة ملقاة بطريق الواحات

وانتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لفتاة في العشرينات من العمر مفصولة الرأس ومقطعة إلى أجزاء، وعثر على الرأس بالحقيبة.

المعاينة الأولية لرجال الأدلة الجنائية بالتنسيق مع المباحث كشفت عن أن الجاني ذبح الضحية ثم قطعها لأجزاء.

الجاني فضل التخلص من أشلاء القتيلة بأكثر من مكان، فتخلص من الرأس وبعض الأجزاء داخل الحقيبة التي عثر عليها في ظل اختفاء أجزاء أخرى من جسد المجني عليها.

وشكل اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى بقيادة اللوء عاصم أبو الخير وبمشاركة العميد علاء فتحي؛ لتحديدي هوية الفتاة.

ونشرت الشرطة أوصاف القتيلة لتحديد هويتها فضلا عن مراجعة بلاغات التغيب في الأقسام المحيطة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص وزوجته تربطهما علاقة عمل بالمجني عليها، حيث استدرج المتهم الضحية للاعتداء عليها جنسيا لكنها نهرته فقتلها ثم قطعها أجزاء بمساعدة زوجته وتخلصا من الأشلاء بمكان العثور عليها.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.