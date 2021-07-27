أنقذ أطفاله وفشل في إخراج زوجته.. الحماية المدنية تبحث عن زوجين أسفل أنقاض "منزل الوراق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات جديدة في انهيار منزل بحي الوراق، شمال الجيزة، صباح الثلاثاء.

وتبين أن العقار كان مكونا من ٣ طوابق قبل أن يقوم مالكه بتعلية البناء لطابقين إضافيين ما تسبب في تصدع الجدران.

شعر سكان العقار مساء أمس باهتزاز الأساسات ما دفعهم للمغادرة باستثناء مالك المنزل ويدعى رامي موسى الذي مكث مع أسرته.

في الصباح ومع شعوره بانهيار المنزل، أسرع "رامي" لإنقاذ أطفاله بإخراجهما من العقار، ثم صعد لإحضار زوجته، لكن انهار عليهما المنزل.

ودفع اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بمعدات الإنقاذ تنسيقا مع حي الوراق لرفع الأنقاض والبحث عن الزوجين.

تلقى مدير قطاع الشمال إشارة من شرطة النجدة بانهيار منزل بمنطقة كفر السلمانية بوراق العرب، فانتقلت قيادات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين أن المنزل مكون من ٥ طوابق بالإضافة إلى "رضوض بارزة" تشكل طابقا سادسا.

وتم فصل الكهرباء والغاز منعا لتفاقم الأمور، ويعكف رجال الإنقاذ على البحث عن وجود سكان أسفل الركام.