​​الأرصاد: طقس الثلاثاء شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا على معظم الأنحاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، تنشط رياح على مناطق القاهرة والسواحل الغربية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر الرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 36 25

دمنهور 33 25

بلطيم 33 24

مطروح 30 24

السلوم 33 24

سيوة 37 21

بورسعيد 32 25

دمياط 32 24

الزقازيق 36 25

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 37 25

نخل 36 21

نويبع 39 28

طابا 35 23

كاترين 35 20

الطور 38 26

شرم الشيخ 40 28

الغردقة 40 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 36 25

بني سويف 37 25

المنيا 37 24

أسيوط 37 25

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 41 26

أسوان 41 26

إدفو 41 27

أبوسمبل 41 27

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27