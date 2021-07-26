وزير التموين: 92% نسب صرف مخصصات شهر يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر كل احتياجات المواطنين من السلع على بطاقة الدعم بمنافذ الصرف مشيرًا إلى أن نسب صرف شهر يوليو وصلت حتى الآن إلى 92%.

وأكد الوزير في بيان له، اليوم الاثنين، أنه شدد على شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للقابضة للصناعات الغذائية توفير السلع للمواطنين على بطاقة الدعم بجودة عالية، واستمرار صرف الاستعاضات لبقالي التموين ومنافذ جمعيتي لتلبية احتياجات المواطنين مع السلع الغذائية.

ومن ناحيتهم، أكد رئيسي شركتي الجملة العامة والمصرية توافر كل احتياجات منافذ الصرف بمخازن الشركتين التي يصل عددها إلى 1500 مخزن موزعين بمراكز وأحياء ومدن المحافظات، وأشارا إلى أنهم شددوا على أمناء المخازن تسهيل صرف الاستعاضات لأصحاب المنافذ، مضيفين أنه تم الاستعداد جيدًا لصرف الاستعاضات للشهر المقبل لمنافذ التوزيع لصرفها للمواطنين على بطاقات الدعم.

وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير يتابع يوميًا نسب صرف السلع التموينية ويشدد على شركتي الجملة لتوفير 28 سلعة بالمخازن لصرفها لمنافذ التوزيع، وأكد أن المصيلحي وجّه مديريات التموين بمتابعة عمليات صرف السلع التموينية للمواطنين والتأكد من جودتها أيضًا.​