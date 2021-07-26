السجن ٧ سنوات لنجار مسلح تسبب في موت ابنة زوجته بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، عامل تسبب في مقتل ابنة زوجته بالسجن 7 سنوات.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم "م. ا" 48 سنة - نجار مسلح، ضرب المجني عليها الطفلة "س. ا" ابنة زوجته مع سبق الإصرار، بأن عمد إلى إيذائها، وأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأفضى لوفاتها على النحو المشار في التحقيقات.

ووجهت النيابة له تهم إحراز بغير مسوغ قانوني أو مبرر أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص؛ وهي "عصا خشبية وماسورة معدنية".

وذكر تقرير الصفة التشريحية أن الإصابة نتيجة ضرب مبرح وشديد، وإيذاء بدني نتيجة استخدام أدوات حادة صلبة.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج بلاغًا من والدة الطفلة "ربة منزل" تتهم به زوجها بقتل نجلتها الطفلة بعصا خشبية وماسورة حديدية.

عقب تقنين الإجراءات وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى مكان المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع أن تقرأ دروسها وتلتفت إلى التعليم، لكنها كانت ترفض وتعاند معه فقرر ضربها والتخلص منها.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.