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إنجاز كبير.. "رياضة النواب" تهنئ هداية ملاك وسيف عيسى لتحقيقهما برونزيتَي التايكوندو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اللاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسى، بالفوز في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، وتحقيق أول ميدالتَين برونزيتَين لمصر في الأوليمبياد المقامة في الفترة من ٢٣ يوليو حتى ٨ أغسطس المقبل.

وقال حسين، في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، إن ما حققته هداية ملاك وسيف عيسى، يعد إنجازًا كبيرًا؛ إذ قدما أداءً رائعًا ومشرفًا للدولة المصرية في واحد من أكبر المحافل الدولية.

وحققت اللاعبة هداية ملاك، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات وزن 67 كجم، بأوليمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17-6، في مباراة المركز الثالث، لتحقق الميدالية البرونزية الثانية في مشاركتها الأوليمبية بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وتُوج اللاعب سيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بعد فوزه على اللاعب النرويجي أردومان بنتيجة ١٢-٤.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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