حُكم نهائي بتخفيف حبس "مُتحرش المطار" 6 أشهر مع الشغل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنح مستأنف النزهة بقبول استئناف المتهم بالتحرش بفتاة المطار، وخففت المحكمة حكم حبسه من 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه إلى الحبس 6 أشهر.

واتهمت النيابة المتهم بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها ياسمين بشاي وتصويرها صورًا ذات طبيعة جنسية، وأمرت المحكمة بمصادرة الهاتف المستخدم في الواقعة.

كانت النيابة أحالت المتهم للمحاكمة بتهمة بانتهاك حرمة فتاة بتصويرها دون رضائها بمطار القاهرة، وذكرت النيابة العامة في بيان، أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت أمس الأول تداول تصوير أذاعته فتاة بموقع للتواصل الاجتماعي تضررت فيه من شخص صورها على نحو نال من حُرمتها، ثم في صباح اليوم التالي تلقت النيابة العامة بلاغًا من الفتاة ضد موظف بميناء القاهرة الجوي لتصويرها خلسة أثناء إنهائها إجراءات وصولها بميناء القاهرة الجوي.

وسألت النيابة العامة الفتاة وشهدت بأنها فور تبينها فعل المتهم أبلغت ذويها الذين كانوا معها فواجهوا المتهم بفعله وأبلغوا السلطات الأمنية بالواقعة، وأضافت أنها باطلاعها على هاتف المتهم آنذاك رأت صورتيْنِ لها صوَّرهما المتهم وصورًا لأخريات صُوِّرت بذات الطريقة، وقد شهد ذووها بمضمون شهادتها في التحقيقات.

ضُبِط المتهم متلبسًا، فاستجوبته النيابة العامة فيما هو منسوبٌ إليه من تعرضه للمجني عليها في مكان عام بالتقاط صورتين لها بهاتفه المحمول دون رضائها تظهر فيهما مواضع من جسدها بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، فأنكر وادعى التقاطه الصور رغبةً في توثيق الزحام الذي كانت فيه المجني عليها لعرضه على رؤسائه، نافيًا أنه قصد غير ذلك من التقاط صور المجني عليها بتلك الطريقة

واطلعت النيابة العامة على محتوى هاتف المتهم فشاهدت صورتي المجني عليها على نحو ما شهدت به في التحقيقات، وصورًا لأخريات ملتقطة بذات الطريقة فواجهته بها فأقرَّ بالتقاطه صورَ المجني عليها دون قصد إظهارها على نحو ما أُخذت، وادَّعى عدم علمه بكيفية وجود باقي الصور بهاتفه.