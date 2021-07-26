عقبال اللي جاي.. طلاب الثانوية يشيدون بسهولة امتحان الإنجليزي "علمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعرب طلاب الثانوية العامة "الشعبة العلمية" عن سعادتهم بمستوى امتحان اللغة الإنجليزية، في اليوم الـ11 من امتحانات الثانوية العامة.

وقال الطالب "مصطفى.ع"، إن امتحان الإنجليزي كان سهلًا في مجمله، مضيفًا: "أحسن من اللي فات، وعقبال اللي جاي".

وأكد الطالب "محمد.ح"، أن الامتحان كان سهلًا؛ ولكن القطعة الأولى كانت صعبة وفيها "لفة" في بعض الأسئلة.

وأضاف الطالب "عمر.م" أن "الامتحان كان كله كويس، عدا بعض النقاط الغامضة، مؤكدًا أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط.

وأدى اليوم الإثنين طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) امتحان "اللغة الأجنبية الأولى" بإجمالي 392 ألفًا و863 طالبًا وطالبة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يوليو الجاري، ويبدأ الامتحان من الـ10 صباحًا حتى الـ1 ظهرًا، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيًّا "بابل شيت" بنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم، وجميع الأسئلة "اختيار من متعدد"، كما تعقد الامتحانات داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس.

وتتيح الوزارة لطلاب الثانوية العامة إدخال الكتب المدرسية أيًّا كانت مساحة ملاحظاتهم فيها بخط يدهم، ويقتصر المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التصحيح إلكترونيًّا، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير للثانوية العامة، والذي ينتهي 2 أغسطس المقبل.