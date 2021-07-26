وزير الأوقاف يعلن عبر الخليج 365 تفاصيل حركة ترقيات وتنقلات بديوان عام الوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حركة ترقيات وتنقلات جديدة بالديوان العام، والمديريات الإقليمية.

وقال وزير الأوقاف، في تصريحات لمصراوي، إن حركة الترقيات والتنقلات الجديدة هدفها الدفع بالعديد من الشباب الأكفاء من أبناء الوزارة، في الديوان العام والمديريات الإقليمية، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بالاعتماد على الشباب، والدفع بهم في مفاصل العمل

وكلف وزير الأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بتسيير أعمال رئيس القطاع الديني، خلفا للشيخ جابر طايع الذي أحيل إلى المعاش، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بالعمل في منصب مسئول للاتصال السياسي.

وكلف وزير الأوقاف، الشيخ محمد عبده خليفة بتسيير أعمال وظيفة وكيل مديرية البحيرة، والدكتور عمر الكمار مديرًا لبحوث الدعوة والفتوى بالوزارة، والشيخ هيثم رمضان مديرًا لأكاديمية تدريب الأئمة والواعظات.

وقرر وزير الأوقاف، إعادة تشكيل لجنة الاتصال السياسي على النحو التالي:

د.نوح العيسوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، رئيسًا.

الشيخ صبري ياسين رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش، نائبًا للرئيس.

عبد الحميد عمر، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، عضوًا.

رفيق إبراهيم القاضي، مدير عام المكتب الفني، عضوًا.

خالد أبو دلال، مدير عام الاتصال السياسي، عضوًا.

خالد أبو القاسم، معاون رئيس القطاع الديني، عضوًا.