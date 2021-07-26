عصا وجزرة.. خبير يكشف الطريقة الوحيدة لإجبار إثيوبيا على التفاوض الجدي بشأن سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور أحمد المفتي، خببر التفاوص الدولي، طريقة فعالة لإجبار إثيوبيا على الدخول في مفاوضات جدية بشأت سد النهضة مع مصر والسودان.

وفال المفتي، في حديث لمصراوي، إن الطريقة الوحيدة لإجبار إثيوبيا على الدخول في تفاوض جدي تتمثل في سياسة العصا والجزرة.

وتابع خبير التفاوض الدولي: الجزرة مثل الموافقة علي حصة لإثيوبيا لا تؤثر على حصتي مصر والسودان.

وواصل: العصا مثل الانسحاب من إعلان المبادئ والمطالبة من جانب السودان بمنطقة بني شنقول.

وحول ما إذا كانت سياسة الجزرة ستؤدي إلى منح حصة لإثيوبيا في مياه النيل وهو ما يعد انتقاصا لحقوق مصر والسودان، قال إن منح حصة لإثيوبيا في مياه النبل أصبح أمرا واقعا بالفعل.

ووصلت وزيرة خارجية دولة جنوب السودان، بياتريس واني، إلى القاهرة، اليوم الاثنين، قادمة من تركيا، فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، تبحث خلالها دعم علاقات التعاون الثنائي، إلى جانب استعراض آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة الإثيوبي.

وتلتقي وزيرة خارجية جنوب السودان، خلال زيارتها للقاهرة، عددا من كبار المسؤولين والشخصيات، خاصة فى إطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، لبحث دعم علاقات التعاون في جميع المجالات، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وجه رسالة جديدة إلى مصر والسودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة، الذي أثار خلافا بين الدول الثلاث وصل إلى مجلس الأمن مطلع الشهر الجاري.

وقال آبي أحمد، في رسالته المنشورة باللغة العربية عبر حسابه في تويتر: "إلى أخواتي وإخواني في دول المصب: لقد تم الملء الثاني لسد النهضة الأثيوبي العظيم على نهر أباي (النيل الأزرق) في العشرين من شهر يوليو/ تموز، عام 2021".

وأضاف آبي أحمد أن إثيوبيا ملأت سدها أثناء موسم المطار "بحذر وبطريقة مفيدة لنقص الفيضان من دول المصب المباشرة، أود أن أطمئنكم مرة أخرى، بأن هذا الملء سوف لن يؤدي بضرر لأي من بلداننا".

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي في آخر تصريحات له على أن مصر لن تقبل التفريط في حقوقها المائية تحت أي ظروف.

وأكد السيسي، على أن مصر لا تعارض تحقيق التنمية للشعب الإثيولي، ولكن لا يجب أن تكون هذه التنمية على حساب الشعب المصري بما يمثاه نهر النيل من أهمية بالغة للمصريين.

ودعا السيسي، إلى أهمية صياغة اتفاق ملزم بين الأطرتف الثلاثة بشأن السد، رافضا التصرفات الأحادية التي تسبب الصرر لمصر والسودان.