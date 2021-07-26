أعلنت الترتيبات.. أديرة تستعد لصوم العذراء بفتح أبوابها للزوار واشتراط الإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

يبدأ الأقباط الأرثوذكس السبت الموافق 7 أغسطس، صوم السيدة العذراء مريم والذي يستمر لمدة 15 يوما ينتهي يوم 21 أغسطس، حيث استعدت الأديرة القبطية لفترة الصوم بفتح أبوابها لاستقبال الزوار.

وأعلن دير السيدة العذراء بجبل درنكة استعداداته لاستقبال صوم السيدة العذراء مريم والذي يُحل في 7 أغسطس المقبل.

وقال دير السيدة العذراء في بيان له إنه بدأ حجز غرف الإقامة بالدير، وذلك تمهيدًا لنهضات صوم العذراء مريم.

وشدد الدير، على ضرورة الحجز للمبيت خلال تلك الفترة مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة وذلك في ظل أجواء فيروس كورونا.

وأعلن نيافة الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا أول السواح بالبحر الأحمر عن فتح أبوابه للزائرين سواء الأفراد أو المجموعات.

وقال نيافته إنه من المقرر أن يتم فتح أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، حسب المواعيد التالية، والتى تبدأ من 8 صباحا حتى 6 مساءا صيفا، ومن 8 صباحا حتي 5 مساءاً شتاءً، ومن المقرر أن يتم غلق أبواب الدير طوال صوم الميلاد وكذلك الصوم الكبير.

وشدد نيافته على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة عند زيارة الدير، ويعتذر الدير عن عدم استقبال راغبى الخلوة، سواء الأباء الكهنة أو الأباء الرهبان أو الشباب، علي أن يتم العمل بتلك القرارات يوم الخميس المقبل الموافق 29 يوليو.

ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرا لمكانة السيدة العذراء مريم، يمتنع الأقباط عن تناول اللحوم ويكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط.

وفي اليوم الـ15 من صوم العذراء يحتفل المسيحيون بعيد العذراء وهو يوم صعود جسد السيدة العذراء، البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات بدون زيوت.

ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، وتقام العديد من النهضات الروحية في الكنائس التي تحمل اسم العذراء ويُعد برنامج روحي لعظات وقداسات ومسابقات دينية طوال الـ15 يوما، وتنتهي باحتفال كبير في الليلة الأخيرة، ولكن نظرا للظروف الحالية تكتفي الكنائس فقط بإقامة القداسات بنسبة حضور لا تتعدى ٢٥٪ .

ومن المقرر، أن تبدأ الكنيسة الكاثوليكية صوم السيدة العذراء بداية شهر أغسطس وحتى يوم 15 من نفس الشهر كل عام، وتصوم كنيسة الروم الأرثوذكس يوم 14 أغسطس حتى 27 من نفس الشهر.