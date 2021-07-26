بقرار من وزير العدل.. ندب عضوين بالقضاء الأعلى لرئاسة لجنة الاعتراضات على "قسمة الأوقاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، القرار الوزاري رقم 288 لسنة 2021م بندب المستشار القاضي فاروق أحمد شفيق الشنواني رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، لرئاسة لجنة الاعتراضات على قرارات لجان قسمة الأوقاف خلال الفترة من 1/ 7 /2021م حتى 18/ 9/ 2021م .

وكلف وزير الأوقاف، المستشار القاضي عصام الدين أحمد محمد فريد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، عضو مجلس القضاء الأعلى، لرئاسة لجنة الاعتراضات على قرارات لجان قسمة الأوقاف خلال الفترة من 19/ 9/ 2021م حتى 30 /6 /2022م ، وذلك وفقًا للقانون رقم 27 لسنة 1974م.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، أن ذلك بناء على قرار وزير العدل المستشار عمر مروان رقم 4431 لسنة 2021م .