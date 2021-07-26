أمن المنافذ: ضبط 4 قضايا متنوعة.. وتنفيذ 116حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال الأمن العام، عن ضبط 4 قضايا متنوعة، وتحرير 766 مخالفة مرورية متنوعة.

وتنفيذ 116حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط 2 قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.