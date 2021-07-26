ضبط 70 طن مخلل وملح غير صالح للاستهلاك داخل مصنع في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من ضبط صاحب مصنع مخللات كائن بدائرة مركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية، لقيامه بإدارة المصنع "بدون ترخيص".

وكشفت التحريات قيام المتهم باستخدامه ملح سياحات محظور استخدامه في تصنيع المواد الغذائية، وحيازة مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وتم ضبط 65 طن مخلل أنواع مختلفة تحت التجهيز ومنتج نهائي غير صالح للاستهلاك الآدمي - 5 طن ملح سياحات محظور استخدامه في تصنيع المواد الغذائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم التموينية.