صدمها بسيارته.. حبس صاحب مكتب مقاولات بتهمة قتل فتاة بالخطأ في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة المعادي، بحبس صاحب مكتب مقاولات 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل فتاة بالخطأ بعد صدمها بسيارته.

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن خبر يتضمن وفاة إحدى الفتيات إثر اصطدام سيارة - تم تحدديها- بها حال سيرها بدائرة قسم شرطة المعادي.

وتبين خلال الفحص أنه أثناء عبور الفتاة للطريق بالمعادي اصطدمت بها سيارة مجهولة، ما أدى لوفاتها، وفرَّ قائدها بالسيارة هاربًا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات القبض على قائد السيارة "صاحب مكتب مقاولات"، وتبين سلامة التراخيص واعترف بارتكابه الواقعة عن طريق الخطأ.