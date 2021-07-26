"علاء" يطلب تطليق زوجته: "عايزاني استلف 400 جنيه عشان تغير لون شعرها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام "علاء. م" دعوى قضائية ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس؛ يطالب فيها بتطليقها لما وقع عليه من ضرر، مبررًا طلبه: "مراتي عايزاني استلف 400 جنيه من أختي عشان تروح الكوافير تغير لون شعرها ونموت من الجوع".

يقول الزوج أمام المحكمة: "تزوجت منذ 4 سنوات، من "غادة. ك" 30 سنة، ربة منزل، زواجاً تقليديًا عن طريق أحد المقربين إلى العائلة، وبعد التعرف عليها وافقت على الخطبة التي لم تتجاوز شهرين فقط، وانتقلنا بعدها إلى عش الزوجية، ورزقنا الله بطفلة جعلتني أتغاضى عن تصرفات زوجتي الغريبة، فهي تعشق ذاتها ولا تفكر إلا في نفسها".

وأضاف "علاء": "في بدايات الزواج علمت أن زوجتي تهتم كثيرًا بملابسها وهيئتها، وقتها شعرت بالسعادة باعتبار أنها ستظهر دائمًا أمامي بمظهر أنيق، لكن الغريب أنها تفعل ذلك كي تظهر بكامل شياكتها أمام الآخرين، ومن حينها انقلب وضعنا تمامًا وبدأت الخلافات بيننا".

يواصل الزوج حديثه: طلبت من زوجتي تغيير طريقتها واهتمامها بنفسها لكنها لا تنتبه لحديثي، حتى تشاجرنا سوياً والسبب صرف مبالغ مالية ضخمة على مظهرها، حتى أن مستلزمات المنزل لم نعد قادرين على توفيرها في الوقت الذي طالبتني باستلاف مبلغ مالي من شقيقتي كي تقوم بتجديد لون شعرها، وحينها شعرت باستحالة المعيشة معها، فطالبتها بإنهاء حياتنا الزوجية بالطلاق.

يختتم الزوج: صممت وبشدة على الطلاق لكن زوجتي لم توافق، فلجأت إلى القضاء لإقامة دعوى تطليق أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ولا تزال منظورة حتى الآن لم يتم الفصل بها.