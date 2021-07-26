تداول امتحان الإنجليزي لطلاب الثانوية العامة "علمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

تداولت صفحات الغش الإلكتروني، فيسبوك و التليجرام و واتس اب، أجزاء من امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية.

و استطاعت صفحات الغش، نشر و تصوير أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية بعد مرور نحو دقيقة من زمن الامتحان الذي يمتد ل3 ساعات .​

و يؤدي اليوم الاثنين، طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) امتحان "اللغة الأجنبية الأولى" بإجمالي 392 ألف 863 طالب.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 10 يوليو الجاري، ويبدأ الامتحان في الـ10 صباحا حتى الـ1 ظهرا، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيا "بابل شيت" بنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم، وجميع الأسئلة "اختيار من متعدد"، كما تعقد الامتحانات داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس.

وتتيح الوزارة لطلاب الثانوية العامة إدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم فيها بخط يدهم، ويقتصر المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التصحيح إلكترونيا، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير للثانوية العامة، والذي ينتهي 2 أغسطس المقبل.