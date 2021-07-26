ما أسباب إضاءة لمبة التلاعب في العداد الكهربائي وخطوات الحل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يتساءل العديد من المواطنين عن أسباب إضاءة لمبة باللون الأصفر بالعداد الكهربائي الديجيتال أو مسبوق الدفع؛ لتفادي الوقوع في أي أخطاء تكون نتائجها سلبية على أي مواطن.

ويحرص "الخليج 365" على توضيح الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها لتجنب التعرض إلى محضر سرقة وغرامات مالية ضخمة، ونستعرض في ما يلي أسباب إضاءة لمبة التلاعب والخطوات التي يجب اتباعها عند ظهورها:

أولاً: أسباب إضاءة لمبة التلاعب

1- نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.

2- وجود وصلات غير قانونية قد تكون دون علم المشترك.

ثانيًا: الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض إلى محضر سرقة التيار

1- الاتصال على رقم 121؛ لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبًا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.

2– مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفَين العموميين في العداد مع طرفي الشقة، مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

3- بالنسبة إلى العداد مسبوق الدفع، يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه.

ثالثًا: الأسباب التي تؤدي إلى إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء

- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

- عمل وصلة "كوبري" على العداد لسرقة التيار.

- تغيير أسلاك التوصيل دون مراجعة شركة الكهرباء.

- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه دون مراجعة شركة الكهرباء.

- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.​