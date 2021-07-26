محاكمة المتهمين بـ"خلية مفرقعات المطرية".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 406 لسنة 2021 جنايات المطرية، لحيازتهم مواد مفرقعة وقذائف "أر بي جى" المعروفة بـ"خلية مفرقعات المطرية.

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم منها حيازة بندقية آلية و81 طلقة نارية، و4 قذائف "أر بي جى"، وقنبلة دفاعية، و3 قنابل هجومية داخل شقة بمنطقة المطرية.

ووجه للمتهمين تهمه إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية.