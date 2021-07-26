اليوم.. محاكمة 10 متهمين بالتجمهر والقتل العمد في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الأولى "إرهاب" برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 10 متهمين بالتجمهر والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية.

ووجهت النيابة العام للمتهمين تهم التجمهر والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية حال كون بعضهم حاملين للأسلحة النارية والذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت لهم تهمة قتل اثنين من المواطنين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية " فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات " قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.

ونسبت النيابة للمتهمين بأنهم شرعوا في قتل ثلاثة مواطنين آخرين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية " فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات " قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية على النحو المبين بالتحقيقات.