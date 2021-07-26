​"خريجي الأزهر": الفكر المتطرف جاء نتيجة الغلو في بعض القضايا الدينية وإهمال فهمها

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

قال عميد كلية أصول الدين بالزقازيق الدكتور محمد البيومي، إن ظهور الفكر المتطرف جاء نتيجة الغلو في فهم بعض القضايا الدينية، موضحا أن الغلو عند التيارات المتشددة أدى بهم إلى إهمال فهم الدليل الحقيقي للنص الشريف.

وأكد البيومي، خلال فعاليات مجموعة ورش العمل التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر للطلاب الوافدين اليوم الأحد، أن جماعات التشدد بأفكارهم المتطرفة اختطفت بعض العقول من أحضان الفكر الوسطي، الذي يوازن بين العقل والنقل دون إفراط أو تفريط، محذرًا في نهاية اللقاء، من غلو هذه التيارات والتي كانت سببًا في انتشار ظواهر سلبية في المجتمعات في مقدمتها الإلحاد.