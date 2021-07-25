"فحص فيديوهات "كائن الهوهوز" وضبط المتهم بقتل طبيبة المنصورة".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

طعنها 11 مرة أمام أطفالها.. ضبط الطبيب المتهم بقتل زوجته في المنصورة

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى ضبط الطبيب المتهم بقتل زوجته بالمنصورة.

بعد بلاغ ضدها.. الأمن يفحص فيديوهات "كائن الهوهوز"

أفاد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تقوم بفحص الفيديوهات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي لفتاة ترقص في حضور زوجها على تطبيق تيك توك.

"أحرقه حيًا حتى الموت".. القبض على مقاول أوثق أخاه بالحبال وأشعل فيه النار

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على مقاول لاتهامه بقتل شقيقه بسبب خلافات مالية بالقاهرة الجديدة.

إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار محمد علي في قضية الجوكر.. والتأجيل لجلسة 27 يوليو

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة متهمي القضية المعروفة إعلاميا باسم "الجوكر"، لجلسة 27 يوليو.

"علشان تعرف تخلعني".. سر تشويه شخص لزوجته بعد ٨ سنوات زواج بالعمرانية

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات اتهام شخص بتشويه زوجته بمادة حارقة في منطقة العمرانية.

المعاينة تكشف كواليس حريق وزارة التنمية المحلية في الدقي

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات حريق اندلع بديوان وزارة التنمية المحلية بالدقي، الأحد.

تأجيل محاكمة محمود عزت بقضية "التخابر مع حماس" لـ15 أغسطس

قررت الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الأخوان في القضية المقيدة برقم 56458 لسنة 2013، المعروفة إعلاميا "التخابر مع حماس"، لجلسة 15 أغسطس.

لمعرفة الأسباب.. النيابة تحقق في حريق مركب نيلي بالجيزة وتنتدب خبراء الأدلة الجنائية

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في حريق مركب "نايل دراجون" بشارع النيل السياحي بالجيزة.