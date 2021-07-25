رفضت أمه منحه المال فأحرق المنزل.. كواليس حريق انتهى بشاب مقيدا بالحبال بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أضرم شاب النار في منزل والدته بكرداسة، بسبب رفضها منحه المال لشراء المواد المخدرة.

تلقى مأمور مركز شرطة كرداسة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل بقرية أبو رواش.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء تنسيقا مع نائبه اللواء علاء السعيد.

تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، توصلت إلى أن شابا وارء الحريق بسبب طلبه مبلغا ماليا من أمه لشراء المواد المخدرة لكنها رفضت فاضرم النار بالمنزل.

وتمكن الأهالي من ضبط المتهم وتقييده بالحبال وتسليمه للشرطة بقيادة الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.