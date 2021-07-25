أوهمها بإحياء حفل.. ضبط المتهم بقتل "راقصة" في التجمع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم بقتل "راقصة" بمنطقة التجمع الأول.

البداية عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بالعثور على إحدى السيدات "متوفاة" أمام المصعد الخاص بأحد العقارات الكائن داخل أحد التجمعات السكنية بدائرة القسم، وبجوارها "حقيبة يد – حقيبة سوداء بداخلها بعض الملابس والمتعلقات".

عقب جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد هوية المتوفاة وتبين أنها "راقصة" تحمل جنسية إحدى الدول، ومقيمة بمنطقة الزمالك.

باستكمال التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن المتوفاة كانت بصحبة أحد الأشخاص حال قدومها للعقار محل الواقعة، وأمكن تحديده (مقيم بمحافظة السويس) وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه تعرف على المجني عليها عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبسبب خلافات مالية بينهما اختمرت في ذهنه فكرة استدراجها للمنطقة محل الواقعة بأحد العقارات – خالية من السكان –والسابق له محاولة استئجار شقة به بدعوى الاتفاق على إقامة "حفل" ولدى شك المجني عليها في ذلك حاولت الانصراف، إلا أنه قام بالتعدي عليها بالضرب وخنقها حتى فارقت الحياة، واستولى منها على مبلغ مالي وهاتفها المحمول وجواز السفر الخاص بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.