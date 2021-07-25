طعنها 11 مرة أمام أطفالها.. ضبط الطبيب المتهم بقتل زوجته في المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى ضبط طبيب المنصورة الهارب والمتهم بقتل زوجته؛ حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام من ضبطه في مكان هروبه بمدينة الإسكندرية.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى المنصورة الدولي للعميد محمد ياسين، مأمور قسم شرطة المنصورة ثانٍ المنصورة، بوصول "ياسمين. ح"، ٢٦ عامًا، طبيبة أسنان، جثة هامدة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ المنصورة بقيادة المقدم محمد مطر، رئيس المباحث، ومعاونيه النقيبين محمود سليم وكريم عماد حمدي إلى مكان البلاغ بمنطقة الدراسات، وبالفحص تبين مقتل الدكتورة "ياسمين"، 26 عامًا، نتيجة تلقي 11 طعنة نافذة، على يد زوجها، وفر هاربًا.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن الطبيبة لديها ثلاثة أطفال، ونشب خلاف بينهما، التقط على أثره الأخير سكينًا وطعنها طعنات نافذة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وأمرت عقب ذلك بدفن الجثمان، وتم تحرير محضر بالواقعة، رقم ٤٧٩٦ إداري قسم شرطة ثان المنصورة لسنة ٢٠٢١؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.